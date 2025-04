Está comendo pouca proteína? Seu corpo pode dar esses 6 sinais de alerta

As proteínas são verdadeiras operárias do organismo: ajudam a construir músculos, produzir hormônios e até manter o sistema imunológico vigoroso. Elas estão por trás de quase tudo, da contração de um músculo ao crescimento de uma criança. Sem elas, nada funciona direito.

E não pense que a deficiência desse nutriente é exclusividade de quem não come carne. Mesmo quem inclui proteína animal no prato pode estar em risco se a dieta for desregulada, pobre em qualidade e diversidade alimentar.

O corpo dá sinais quando está em apuros, e cabe ao médico captar essas pistas. Endocrinologistas, nutrólogos e nutricionistas conseguem levantar suspeitas com base nos sintomas que o paciente apresenta ou relata. Mas, se a dúvida persiste, um exame de sangue entra em cena para medir os níveis de proteínas totais e suas frações.