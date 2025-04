Unhas e cabelos fortes: 10 alimentos que melhoram os níveis de queratina

Unhas e cabelos fracos, que quebram com facilidade, em geral são sinais de que o organismo está com deficiência dos nutrientes envolvidos no processo de formação da queratina.

É claro que nem sempre o problema é esse. No caso das unhas, por exemplo, outros fatores podem prejudicá-las, como o uso excessivo de removedor de esmaltes à base de acetona, a permanência das mãos dentro d'água por muito tempo e condições que impeçam a metabolização dos nutrientes de forma adequada. Nestes casos, a alimentação não é o caminho para recuperar a saúde das unhas, mas sim a mudança de hábitos ou o tratamento médico. Para os cabelos vale a mesma observação.

É por isso que a avaliação de um médico é necessária, para saber se o problema é a dieta ou outra condição.