Quais são os benefícios do vinagre de maçã? Também faz bem tomá-lo?

Sem uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios, os efeitos do vinagre, no que compete a perder peso, também são limitados. Mas ele pode oferecer uma ajudinha indireta. É que ele contribui para controlar os níveis de glicose no sangue, evitando os temidos picos de insulina — o hormônio que, em excesso, favorece o acúmulo de gordura corporal. Com isso, pode colaborar com o metabolismo e ajudar na redução de processos inflamatórios no corpo.

E aquela dor de garganta insistente, será que o vinagre ajuda? A resposta, infelizmente, também é não. Fazer gargarejos com vinagre puro ou mesmo diluído pode irritar ainda mais a região, ressecando as cordas vocais e agravando a inflamação. O ideal, segundo os especialistas, é optar por soluções mais suaves, como água morna com sal, que ajudam a soltar secreções, aliviar o incômodo e promover um leve efeito antisséptico — tudo sem agredir a mucosa.

*Com informações de reportagem publicada em 09/02/2023