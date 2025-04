Faz mal à saúde lavar a carne antes de prepará-la ou é apenas uma lenda?

A forma mais segura de preparar a carne é cozinhá-la bem, sem necessidade de lavá-la antes. O calor do cozimento é suficiente para eliminar as bactérias presentes, garantindo a segurança do alimento. Mesmo que haja um pouco de líquido parecido com sangue —água misturada com mioglobina, uma proteína que dá coloração avermelhada a ela responsável por transportar oxigênio nos músculos—, ele provavelmente desaparecerá durante o preparo, o que também ajuda a eliminar microrganismos que possam estar ali.

Por outro lado, lavar a carne, além de não remover as bactérias e aumentar os riscos, pode eliminar nutrientes importantes, modificar a cor natural do alimento e alterar seu sabor. Portanto, manter a carne crua longe da torneira é a melhor escolha para preservar tanto a qualidade do alimento quanto a sua saúde.

E o frango, posso lavar na torneira?

Imagem: iStock

Assim como a carne vermelha, o frango cru não deve ser lavado antes do preparo. O aspecto pegajoso dele é natural e está relacionado à presença de proteínas e à umidade da carne. Se essa textura gosmenta incomoda, existem maneiras seguras de amenizá-la sem precisar lavar o alimento. Uma opção é secar levemente o frango com papel toalha, com cuidado, para remover o excesso de umidade. O papel deve ser descartado imediatamente após o uso para evitar contaminações.