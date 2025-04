Falta de vitamina B12 tem consequências sérias e não afeta só veganos

O consumo de probióticos (como iogurtes e bebidas fermentadas) também é bom, porque melhora a flora intestinal e favorece a absorção da vitamina B12.

Lembre-se de ter uma rotina de cuidados médicos, que inclua o check-up anual e a realização de exames de sangue periódicos. Isso ajuda no acompanhamento e na prevenção de deficiências nutricionais e reduz o risco de desenvolvimento de doenças.

Que suplementação costuma ser mais indicada?

Para quem necessita, é possível que o profissional indique a metilcobalamina (forma ativa da vitamina B12) por meio de comprimidos ou injetável. No processo do metabolismo da vitamina B12 existem outros nutrientes associados, como as vitaminas B6, B9 e o ferro. Portanto, é importante avaliá-los para também verificar se há necessidade de suplementar outras substâncias.

*Com informações de reportagem publicada em 26/12/2022