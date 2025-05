65% da população não consegue ler direito: como fica a literatura?

Na semana passada, a divulgação da Pesquisa Inaf (Indicador de Alfabetismo Funcional) fez muita gente se preocupar com um número. 29% da população brasileira entre 15 e 64 anos é analfabeta funcional. Ou seja, são pessoas que não conseguem compreender minimamente as palavras ou números que enxergam.

Os dados são ainda mais desesperadores para quem pensa na circulação e no futuro da literatura no país. Além desses 29% de brasileiros que mal conseguem juntar algumas palavras, outros 36% estão no nível elementar de alfabetização. Estes até se viram diante de frases um pouco maiores, mas não sabem o que fazer se encontram textos mais complexos, que exigem interpretação ou alguma habilidade para sacar o que não está escancarado na superfície.

Ajuda a explicar por que tanta gente não sente prazer algum diante de grandiosidades. Como uma pessoa poderia curtir de verdade a introspecção reflexiva de "A Paixão Segundo G. H.", de Clarice Lispector, ou se impactar diante dos mistérios de Jon Fosse sem ter as habilidades mínimas necessárias para que a leitura de literatura seja uma atividade prazerosa e se revele em toda sua grandeza?