Cada um no seu quadrado: Caetano e Gil e o encerramento de uma era

Maria Bethânia e Caetano Veloso, durante show da turnê que fazem juntos pelo Brasil Imagem: Lana Pinho/Divulgação

A turnê de Caetano com Bethânia começou e terminou antes da de Gil estrear e emocionou quem conseguiu ingresso para assistir. Sim, porque as duas turnês, de Caetano com Bethânia e de Gilberto Gil tiveram todos os seus ingressos esgotados. Bastava colocar à venda e bingo! Todos vendidos.

As duas foram anunciadas como as últimas grandes turnês dos dois, que chegaram numa altura da vida, aos 80, onde não querem mais ficar viajando com toda essa estrutura, essa mão de obra, esse empenho todo.

O show de Caetano e Bethânia foi aquela coisa mais solene, principalmente por causa de Bethânia, cuja presença no palco lembra um orixá, tamanho o tom solene e dramático que ela carrega. Não se pode dizer que o show dos dois não tenha sido um sonho, o ápice de duas carreiras paralelas, sensíveis, profundas. Tanto figurinos quanto os cenários nesse caso eram mais discretos, apenas compondo o que era esperado deles.

Já no show de Gil, cenário e figurinos tiveram um papel bem maior com jogo de luzes, palavras em movimento e até um fogaréu. Todos esses aditivos foram muito bem utilizados principalmente para um show concebido para estádios. Um cineminha de palavras que tinham a ver com cada música circulava pelas arquibancadas, como se fosse o trabalho de uma artista plástica norte-americana muito conhecida chamada Jenny Holzer —que trabalha justamente com palavras em movimento. A cada nova música, um novo cenário, lúdico, com muitas cores e imagens. Quase um sonho e isso causou muito impacto na plateia.

Percebe-se que muito mais energia foi envolvida no show de Gil nesse departamento e o resultado valeu muito a pena: não te tratava apenas um show e, sim, de um grande espetáculo. Tive a sorte de assistir à última apresentação da temporada em São Paulo, quando Gil surgiu no palco com uma roupa vermelha e, pra mim , esse já foi o primeiro recado: energia, presença, força.