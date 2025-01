Diretor David Fincher recusou convite para a série 'Harry Potter'

Pessoas próximas ao projeto calculam que a série de Harry Potter deverá ter sete temporadas, cada uma delas adaptando um dos sete livros da série. No entanto, segundo comentários da autora dos livros, J.K. Rowling, o projeto poderá ter uma abordagem que se desvia da estrutura tradicional de adaptações de livros e não se limitará a seguir apenas as obras, expandindo o enredo ao longo de dez anos.

Se de fato for esse o caminho escolhido pelos produtores, a expectativa é de uma exploração mais rica e detalhada de cada aspecto do universo Harry Potter, inclusive com novas histórias.

J.K. Rowling aceitou o convite e foi confirmada entre os produtores do projeto. No entanto, os detalhes têm sido mantidos em segredo - nem mesmo os atores principais foram anunciados até o momento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.