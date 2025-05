Transição energética exige ação coordenada, investimento e ciência

A transição energética exige mudanças regulatórias, econômicas e comportamentais que não só abram espaço para novas formas de produção e consumo com baixas emissões, como para o enfrentamento de resistências naturais de segmentos para os quais as transformações podem resultar em perdas econômicas.

Esse contexto tem contornos próprios no caso do Brasil, dados seus diferenciais significativos em relação à maior parte dos países. Os investimentos em hidroeletricidade e etanol, iniciados há mais de 50 anos, combinados com o desenvolvimento de projetos de energia solar e eólica desde os anos 2000 colocaram o país muito à frente do resto do mundo na descarbonização de suas matrizes energética e elétrica.

O amplo e diversificado potencial de fontes limpas ainda disponível permite que sigamos trilhando nossos próprios caminhos na transição, optando por alternativas mais adequadas e competitivas para a nossa realidade. Ou seja, não nos cabe importar tendências, e sim desenvolver soluções próprias que levem em conta nossas singularidades.

A independência de atuação dos pesquisadores e a possibilidade de inovação com qualidade e rigor técnicos tornam as universidades e centros de pesquisa essenciais nesse processo. A diversidade de disciplinas vinculadas ao tema e as oportunidades de interconexão acentuam essa relevância, com espaço para o desenvolvimento de diferentes eixos de estudos que reflitam tal diversidade.

A resposta econômica para o problema passa obrigatoriamente por análises sobre modelos de estímulos financeiros em favor da transição, garantindo sua alocação em segmentos que realmente façam a diferença no processo, respeitem as características e regras estabelecidas no país e proporcionem os melhores resultados possíveis para a sociedade brasileira. Tais mecanismos têm de ter clareza em termos dos objetivos a serem atingidos e contemplar datas de término, de modo que não sejam prorrogados quando não forem mais necessários para viabilizar economicamente as iniciativas.

Ao mesmo tempo, o ambiente acadêmico tem expertise para desenvolver novos sistemas voltados tanto para melhores formas de aproveitamento das fontes de energia limpa, como do seu consumo. Isso inclui aperfeiçoamentos de processos industriais que viabilizem a substituição de combustíveis fósseis por outros renováveis - como o carvão vegetal de origem sustentável -, ou neutros em termos de emissões - como o biogás.