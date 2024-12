CCXP 24: Ilustradores para ficar de olho mesmo após o fim do evento

Com seus 387 mil seguidores só no Instagram, o paraibano mistura cultura pop, política e cotidiano em seus quadrinhos. Em sua mesa na CCXP 24, fãs faziam fila para pegar autógrafos na coletânea "Só as Melhores", nas zines "O Dia em que Jesus Transformou Água em Vinho" e "Como Desenhar Mãos" e nos pôsteres —inclusive um que coloca no mesmo universo Ana Maria Braga e o Macaco Louco, de "As Meninas Superpoderosas".

Hugo Canuto

Hugo Canuto assina sua arte durante a CCXP 24 Imagem: Fernanda Talarico/ UOL

Arquiteto, artista visual e autor de histórias em quadrinhos, Hugo Canuto expressa no seu trabalho de pesquisa e criação a relação entre arte, cultura e mitos do Brasil, África e América Latina. Publicou "Contos dos Orixás" que adapta os mitos e lendas de matrizes africanas para as HQs, vencedor do Gliph Comic Awards, do Troféu Angelo Agostini e finalista do prêmio Jabuti. Já "O Rei do Fogo" traz uma nova história dos orixás, contando sobre a criação do mundo e da humanidade e apresentando elementos do reino yorubá de Oyó, em meio ao conflito com povos rivais.

Nessa edição da CCXP celebramos 10 anos de presença no evento, reencontrando com o nosso público e renovando os leitores e fãs do universo de "Contos dos Orixás" a cada edição. Hugo Canuto, em papo com Splash

Kaol Porfírio