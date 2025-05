Cléber Xavier deve uma para Brazão; Gil também

Na estreia de Cléber Xavier, o novo técnico do Santos deve o empate por 1 a 1 com o CRB ao goleiro Brazão que, além de três grandes defesas com bola rolando, pegou pênalti nos acréscimos do jogo de ida da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

O time alagoano dirigido por Barroca foi superior em 2/3 da partida, saiu na frente e mereceu vencer o Santos em noite terrível para o zagueiro e capitão Gil, responsável pelo erro em saída de bola que originou o gol do CRB e pênalti que Brazão pegou.

A volta será em Maceió e é provável que com a presença de Neymar no estádio Rei Pelé.