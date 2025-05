Exposição de Andy Warhol mostra a genialidade de um artista completo

1º de maio, Dia do Trabalhador, um feriado com jogos da Copa do Brasil, mas não foi o futebol que chamou minha atenção nesse dia, e sim a estreia de uma exposição simplesmente imperdível.

Sou um admirador de carteirinha do talento artístico ímpar de Andy Warhol, que foi um artista completo e totalmente ligado ao mundo pop, rock e da contracultura.

Warhol foi um cara tão intenso quanto a sua genialidade, e entre suas obras existem diversas telas, desenhos e fotografias que contam a história da cultura pop dos anos 60, 70 e 80.