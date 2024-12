Emoção real: diretor omitiu detalhe de 'Guerra dos Rohirrim' de dubladores

"O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" apresentou aos fãs uma maneira diferente de assistir à franquia, que já conta com seis filmes. Desta vez, se trata de uma animação em anime. Por isso, uma parte fundamental da produção são as vozes originais ou, no caso do Brasil, os dubladores.

Hera, Wulf e Helm Mão de Martelo são interpretados no Brasil por Jéssica Vieira, Felipe Drummond e Jorge Vasconcellos, respectivamente. Em entrevista para Splash, eles contaram que detalhes importantes foram escondidos deles, sendo revelados apenas durante as gravações. São os pormenores que explicam a história e dão um pano de fundo mais detalhado do que foi apresentado nos filmes originais da saga.

Rodrigo Oliveira, o diretor de dublagem, explicou aos atores as características dos personagens e, sem muitos detalhes, sobre a história do filme, para assim acharem o tom certo para a interpretação. No entanto, ele omitiu grandes revelações, já com a ideia de que os atores poderiam se surpreender com o personagem.