O que assusta o mestre do horror? Junji Ito como você nunca viu antes

Com trabalhos publicados no mundo inteiro, não é surpresa que suas obras ganhem adaptações para outras mídias. Embora poucos animes tenham adaptado suas histórias, e em breve teremos uma série animada de "Uzumaki", o autor já teve suas tramas indo parar no cinema. Sua personagem Tomie, por exemplo, rendeu uma franquia de nove filmes em live-action no Japão.

Porém, as adaptações o deixam um pouco nervoso: "Toda vez que há uma adaptação, fico pensando como o diretor vai trabalhar com isso, com a minha temática. Isso me deixa ansioso, sinceramente".

Cães e gatos. Em meio a muitas histórias malignas, com criaturas sobrenaturais e espirais que levam humanos à loucura, um mangá chama a atenção em sua carreira. Em "Diário dos Gatos: Yon & Mu" (publicado pela JBC), Junji Ito conta como é sua vida com seus mascotes. E se durante a entrevista ao Splash o tímido autor deu respostas direto ao ponto, quando perguntado sobre os gatinhos ele abriu um sorriso e detalhou sua vida atribulada com eles: "Para falar a verdade, tenho dois e eles não gostam muito de mim, sabe?".

Mas Junji Ito encontrou uma forma de barganhar o carinho de seus gatos, e isso veio através de um cãozinho. "Agora tenho um cachorrinho mais novo, porque minha filha mais nova quis. É pequenininho. Só que quando ele está comigo, os gatos não querem saber de mim. Quando o cachorro não está, só um deles vem perto e eu consigo acariciá-lo", revelou o autor como uma grande vitória.