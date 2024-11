Capa de My Hero Academia emociona e novos animes são anunciados no Disney+

Anime "Blue Box" Imagem: Divulgação/TMS

Como acontece todo mês, em novembro teremos mais uma live de anime no YouTube de Splash UOL. E o tema dessa vez será o anime "Blue Box" e o trabalho de um tradutor de mangás, porque o convidado da vez será Lucas Cabral, que trabalha como tradutor do mangá de comédia romântica. Será na próxima segunda-feira (25), às 19h. Clique aqui para ativar o sininho.

Inclusive, "Blue Box" vai ganhar um livro no Japão com uma história inédita. Na trama vamos acompanhar a vida de Chinatsu, Taiki e Hina antes de entrarem na mesma escola.

Primeira e última capa do mangá "My Hero Academia" Imagem: Reprodução/Shueisha

Foi divulgada a capa final de "My Hero Academia" e ela faz referência à primeira edição. No lugar dos antigos heróis agora temos os novos heróis, no lugar do All Might agora temos o Midoriya e o novo garoto representando o sonho do futuro.

Uma novidade sobre esse último volume de "My Hero Academia" é que ele terá páginas extras de história, mas o final oficial continua sendo aquele publicado na revista. Caso não saiba o final, temos matéria aqui.