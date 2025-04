Tite, Titinho, Corinthians e mais um sonoro 'danem-se as minas'

Respeita as minas? Respeita as minas só em gola de camisa porque aceitar Titinho sem que ele se posicione sobre o erro seria um sonoro "danem-se as minas".

Na época do flagra, Titinho foi obrigado a apagar as curtidas. Mas nunca se manifestou. Nunca disse: eu estava errado, foi uma covardia o que eu fiz, me arrependo, eu era um jovem babaca.

Nada. Zero. Apagou só porque foi flagrado e segue a vida. A CBF fez uma nota e foi isso. Tite respondeu a uma pergunta durante coletiva e disse que o preconceito é um erro. E foi isso.

O que gabarita Titinho a ser auxiliar técnico do pai nos maiores clubes do Brasil? Fica o questionamento. Tite anda querendo fornecer asas ao filho. É Titinho que dá algumas entrevistas, ele que fica à beira do gramado espinafrando a arbitragem, ele que orienta os jogadores durante uma partida. O que exatamente Titinho fez para ter direito a esse cargo? Assim como Dorivalzinho e Ramonzinho, nasceu na família certa. Uma ode à meritocracia.

Trazer Tite e Titinho sem obrigar Titinho a fazer uma manifestação formal a respeito de suas curtidas em postagens misóginas é dar as costas às mais de 15 milhões de mulheres que torcem para esse time. Pois é. Mais de quinze milhões. Se a torcida do time do povo é formada por 31 milhões de pessoas e se pesquisas recentes indicam que 53% desse total é de torcedoras, então é disso que se trata. Trazer Titinho é desrespeitar demais a maior parte de sua torcida. É compactuar com as sugestões de violência contra a mulher promovidas pelo assessor técnico do paizão Tite.