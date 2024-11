Novo jurado, muitos prêmios: como será o MasterChef Confeitaria?

O MasterChef Confeitaria estreia nesta terça-feira (19) na Band. O reality culinário traz ao Brasil a primeira versão com especialistas em sobremesas para encerrar com chave de ouro o ano em que a atração completa uma década no ar.

O que sabemos do MasterChef Confeitaria?

Dinâmica do jogo: 12 chefs com carreiras consolidadas no mundo da confeitaria disputam o posto de vencedor do MasterChef Confeitaria. A atração terá duas eliminações semanais até definir os dois finalistas.

Dias de exibição: a Band irá exibir o MasterChef Confeitaria às terças e quintas-feiras, a partir das 22h30 (horário de Brasília). A atração também será exibida toda sexta-feira, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max a partir de 22 de novembro.