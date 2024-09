'Blue Lock', 'Re:Zero' e mais novidades da Crunchyroll para outubro

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

A Crunchyroll divulgou os animes que irá lançar no Brasil durante temporada de outubro, também chamada de temporada de outono (pois é essa estação no Japão). Entre os destaques estão "Re:ZERO", "Dragon Ball DAIMA" e "DAN DA DAN".

Próxima temporada também teremos mais animes dublados. Entre as novidades estão as séries "365 Days to the Wedding", "DEMON LORD 2099" e "Nina the Starry Bride". As novas temporadas de "Re:ZERO", "Rurouni Kenshin" e "Blue Lock" também ganharão vozes brasileiras.