Animes Verão 2024: as surpresas e decepções da temporada de julho

Se as temporadas de anime de outubro costumam trazer uma grande quantidade de produções bombásticas, a de julho tem como hábito ser mais "chocha". Para se ter uma ideia, um dos maiores destaques da temporada acabou sendo "The Elusive Samurai", que no máximo é um mangá do grupo de acesso da "Shonen Jump".

Ao menos a falta de anime de impacto teve seus lados positivos. Quem quer acompanhar as séries da temporada acaba assistindo a produções fora de sua zona de conforto, o que leva a uma descoberta de séries que o otaku nem fazia ideia que iria curtir. Ou então podemos destacar o principal ponto positivo: com a falta de bons animes, temos tempo para assistir às séries das temporadas passadas que ficaram para trás.

Decepção: "Kinnikuman: Perfect Origin Arc" sem a série anterior

Anime ?Kinnikuman: Perfect Origin Arc? Imagem: Reprodução/Project I.G

Décadas após o final do anime "Kinnikuman" no Japão, a série ganhou uma continuação chamada "Kinnikuman: Perfect Origin Arc" produzida pela Production I.G. Longe de criticar a produção de um anime com uma base de fãs fiel na Ásia, o problema foi que o negócio ficou inacessível para nós.

"Kinnikuman" não é famoso no Brasil, não teve seu anime exibido por aqui e muito menos o mangá foi lançado. O máximo de contato que tivemos foi com uns brinquedos de plástico famosos no começo dos anos 1990 e com o anime "Músculo Total", um "Boruto" de "Kinnikuman" contando a trajetória do filho do antigo protagonista. Ou seja, mesmo a Netflix tendo trazido "Kinnikuman: Perfect Origin Arc" para nós isso não serviu para muita coisa.