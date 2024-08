Kelly Key exibe resultado de procedimento estético: 'Cuido de mim'

Kelly Key, 41, publicou um vídeo em que exibe o resultado de uma intervenção estética.

O que aconteceu

A cantora exibiu o comparativo de seu rosto em três momentos: antes do procedimento, imediatamente após e o resultado pleno da aplicação.

No decorrer da gravação, Kelly filosofa a respeito da passagem do tempo e os efeitos que ela traz sobre a aparência. "Eu não busco voltar aos 20 anos. Cada ruga e cada linha contam como uma história de quem sou e o que vivi. Só que o tempo passa para todos nós. Não se trata de negar a passagem do tempo, mas de celebrar cada fase da vida com qualidade e amor-próprio. Então, sim, eu cuido de mim, não porque eu quero parar no tempo. Até porque a verdadeira beleza vem de dentro. Quando a gente está bem interiormente, isso reflete na nossa aparência externa."