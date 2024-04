Adriano Imperador desmente ménage com Gracyanne e Belo: 'Nem sei o que é'

O ex-jogador Adriano Imperador, 42, se pronunciou nesta sexta-feira (26) sobre um suposto caso com Gracyanne Barbosa, 40, e Belo, 50, que anunciaram há uma semana o fim do casamento. Ele desmentiu o boato e disse que tem respeito ao cantor e a musa fitness.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado no Instagram, o ex-atleta falou dos rumores de um ménage com o ex-casal. "Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim. Sobre o Belo, Gracyanne e eu. Eu nem sei o que é esse negócio de ménage que estão falando. Eu tenho o maior respeito pelo Belo. Nunca saí com a Gracyanne", afirmou ele.

O ex-jogador disse que, inicialmente, não ia se manifestar, mas, como o rumor não teve fim, ele decidiu se pronunciar. "Eu ia deixar quieto. Mas como vocês sabem, quando bota o nome do Adriano, vira bola de neve. Como isso não está parando, vou deixar bem claro aqui. Esse rapaz que está falando isso de mim, que inventou isso de mim, pode ter certeza que vai ser processado. Isso não existe. Nunca fiz isso na minha vida".