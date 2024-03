A genialidade de Akira Toriyama foi muito além de 'Dragon Ball'

Em 2013 ele voltou à Shonen Jump com um mangá curto semanal, "Jaco, O Patrulheiro Galáctico", que está conectado ao universo de "Dragon Ball". Após o sucesso do filme "Dragon Ball Z: O Renascimento de Freeza" em 2015 ficou claro que a Toei Animation e a editora Shueisha tinham muito interesse em continuar com a série "Dragon Ball".

Dessa forma, em junho de 2015, começou a ser publicado o mangá "Dragon Ball Super" na revista V Jump, a continuação oficial de "Dragon Ball". Toriyama dessa vez contribuiu apenas com ideias para o roteiro e supervisão, porque o desenho ficou a cargo de Toyotaro, um mangaká que conseguia replicar o estilo icônico do traço de "Dragon Ball". A continuação ganhou ainda um anime e dois longas-metragens.

E Akira Toriyama continuava sendo celebrado em vida. Para o ano de 2024 estava prevista muita festa, afinal se comemoraria os 40 anos da publicação original de "Dragon Ball". A editora Shueisha vinha divulgando mensalmente uma exposição na qual 42 autores de mangás convidados recriavam capas das edições de "Dragon Ball". Este ano ainda estava previsto o lançamento do anime comemorativo "Dragon Ball Daima", desenvolvido pelo próprio Akira.

Dragon Ball Super, desenhado por Toyotaro e supervisionado por Akira Toriyama Imagem: Reprodução/Shueisha

Seu trabalho influenciou autores de sucesso da atualidade, como Eiichiro Oda ("One Piece") e Masashi Kishimoto ("Naruto"), e ajudou a popularizar o mangá fora do Japão. É bem possível que, se não fosse a mente de Toriyama, não teríamos um público tão fã de animes do lado de cá do globo. O falecimento de Akira Toriyama é uma grande perda para o mercado de mangás.