Edu Falaschi, ex-Angra: Summer Breeze é pontapé para ano de celebrações

Mas embora o sábado (27) seja a data em que o Angra, agora com a voz do italiano Fabio Lione, também sobe ao palco do Summer Breeze, Edu não deve estar no festival, nem no papel de transeunte. Portanto, os fãs mais afoitos podem esquecer uma potencial participação especial, por mais que agora reine um clima de paz entre ambos os lados. Depois de muitas trocas de farpas públicas e uma questão complexa envolvendo distribuição de direitos autorais das canções, reina a harmonia no Angraverso, o que permitiu que a banda solo de Edu anunciasse a inusitada turnê "Rebirth Live In SP Revisited", que passa por mais de 30 cidades no Brasil a partir de maio.



Avisado no Instagram por um fã, no ano passado, que o primeiro DVD gravado com o Angra, para divulgar o disco "Rebirth", estava completando 20 anos de lançamento, Edu ficou com aquilo na cabeça. Afinal, se tratava de um registro do vocalista interpretando composições do frontman anterior, o saudoso Andre Matos, como "Carry On" e "Nothing to Say", sendo que os fãs mais jovens chegaram inclusive a conhecer estas faixas na voz do Edu.

"Isso marcou e a galera comenta até hoje. 20 anos não é coisa simples. É algo celebrável e memorável. E tem músicas que eu não canto desde 2012. Olha que oportunidade legal". Desta forma, o repertório será o mesmo do DVD e inclusive na mesma ordem. "Esta turnê foi a que mais vendeu ingressos em 24h desde que lancei a minha carreira solo, em 2017", conta ele.

Além disso, outro ponto fundamental na carreira de Edu completa duas décadas, agora em 2024, o disco "Temple of Shadows", do Angra. Vale lembrar, no entanto, que em 2019, quando o álbum completou 15 anos de lançamento, Edu fez um pomposo show chamado "Temple of Shadows in Concert". Uma gravação realizada em São Paulo, com acompanhamento da Orquestra Bachiana Filarmônica regida por ninguém menos que João Carlos Martins e trazendo participações especiais de nomes como Guilherme Arantes.

O show, prometido para ser lançado em DVD, no entanto, nunca viu a luz do sol no Brasil, justamente por conta dos imbróglios em nosso mercado envolvendo a dobradinha Falaschi e Angra. Mas a situação promete se resolver em breve, preferencialmente ainda este ano. "A gente já tá na cara do gol para poder lançar no Brasil. Eu tenho consciência que vai sair com muito atraso, mas antes tarde do que nunca. A gente sabe que tem uma galera que vê no YouTube, mas assistir no aparelho de DVD tem uma qualidade diferente."



Aproveitando a celebração de duas décadas e o lançamento do show em mídia física por aqui, ele quer fazer também uma turnê especial para soprar as velinhas, no segundo semestre, provavelmente a partir de setembro. "Como já tenho os arranjos prontos, quero fazer esses shows com orquestra. E fazer os shows com orquestra em todas as cidades."



Este ano de 2024 marca também o lançamento do DVD de "Vera Cruz", o registro das apresentações do primeiro álbum solo, ainda em 2022. "Eu estou escrevendo uma trilogia, chamada The Ancestry. A história começa com Vera Cruz, uma história que se passa na época do Descobrimento do Brasil, por volta de 1500.

Na batalha final, no encerramento do disco, os inimigos do Jorge, que é o personagem principal, tentam voltar para Portugal, mas uma tempestade joga eles para o México. Por isso o segundo disco, Eldorado (2023) se passa no México, por volta de 1519, tem muita coisa de música mexicana, latina, espanhola no álbum."



O terceiro disco, ainda sem nome, a conclusão da saga, deve ser lançado no final de 2025. "Tenho alguns caminhos de para onde ir, vários elementos que dá para seguir no disco e na história. Mas não tenho definido ainda para qual localidade vai para história. Sei que não tenho muito como fugir de para onde dá para seguir com a história. Não dá para viajar na maionese e fazer um disco com influências japonesas, por exemplo. Como a história, apesar de ser ficção, é muito conectada com a vida real, ela deve permear os caminhos por onde aconteceram as viagens dos exploradores da época."



A epopeia completa, escrita em parceria com Fábio Caldeira (autor e também vocalista da banda Maestrick), já foi registrada em um primeiro livro (que fecha a fase "Vera Cruz") e deve ganhar em breve um segundo, conectado, expandindo a história de "Eldorado". Pensaria Edu, talvez, em seguir a trajetória de sucesso das trilogias na cultura pop e transformar isso em filme? "Cara, seria foda. Mas eu tava conversando com um amigo meu, cineasta, e para fazer um filme, que fosse só um representando a trilogia toda, seria brincando uns R$ 5 milhões. A gente tem vontade, porque a história é muito boa. Mas a gente esbarra nessas questões", lamenta.



Mesmo assim, já tem muita coisa para o músico focar a sua atenção ao longo de 2024 e além. "A cabeça tá a mil, voando, muita coisa acontecendo", sorri ele, visivelmente empolgado.