Perseguição, quase desistência e treta com a casa: Davi é campeão do BBB 24

Perseguição, quase desistência e treta com a casa toda: a passagem de Davi até a vitória do BBB 24

BBB 24: Davi e MC Bin Laden protagonizam treta no Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

Puxadinho. Davi e Isabelle foram os mais votados pelo público do Puxadinho e se juntaram ao elenco principal, somando mais de 60% dos votos cada um.

Aliança com Isabelle. Eles entraram juntos no reality show e desenvolveram um forte laço. Tiveram alguns atritos, mas sempre acabavam se reconciliando. Isabelle ainda resistiu quando muitos brothers tentaram alertá-la para se afastar de Davi. Ela chegou a romper a aliança com o brother e se recusou a combinar voto com ele em alguns momentos, mas manteve a amizade.

Da amizade à rivalidade com Yasmin. O participante se uniu à modelo no início do programa e ela o elogiou. No entanto, no decorrer do jogo, os dois discutiram e se tornaram rivais. Ele chamou a famosa de "inútil no jogo" e ela retribuiu com ofensas, marcando a edição com seus xingamentos.

Rixa com Rodriguinho. Davi declarou que o cantor era sua opção de voto após ser indicado por ele ao Paredão. Em conversas, afirmou que o artista estava perdido no jogo e não o achava um "jogador forte". Por sua vez, o famoso criticou as atitudes do adversário e fez diversas ameaças de agressão.