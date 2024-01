Wanessa declara 'voto vitalício' em brother: 'Manipulador'

Em conversa com seus aliados no BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo afirmou que sempre votará em Davi para ir ao Paredão do reality.

O que aconteceu

No papo com Pitel, Rodriguinho e Yasmin, Wanessa reclamou do comportamento do brother: "Será que o povo está vendo esse negócio do Davi? Ele vai ser meu voto até... Eu não vou mudar. Eu vi maldade nele, ele é manipulador".