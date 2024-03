Sonia Abrão pede expulsão de Davi e MC Bin Laden após treta: 'Sonho acabou'

A famosa destacou que tinha torcida declarada para Davi, mas acha justa sua expulsão: "Bin perdeu a noção; Davi, o prêmio! Isso me quebra, porque esse garoto sempre foi o número 1 do meu pódio, minha torcida assumidíssima, mas o sonho acabou! Para mim, daqui não dá para passar! Sou a favor da dupla expulsão! E segue o jogo".

Nos comentários, fãs discordaram de Sonia Abrão. "Essa treta já teve do mesmo jeito e não teve expulsão no dia do caô do calabreso", avaliou uma. "Não houve agressão física da parte do Davi", apontou outra. "Sonia não viu nada e quer a expulsão do Davi? Me poupe", rebateu uma terceira.

BBB 24 - Enquete UOL: Você acha que Davi e Bin Laden devem ser expulsos após treta? Não, a produção interveio antes da agressão Reprodução/Globoplay Sim, os dois devem ser expulsos Reprodução/Globoplay Apenas Davi deve ser expulso Reprodução/Globoplay Apenas Bin Laden deve ser expulso Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER