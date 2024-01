Davi tenta retomar aproximação com Isabelle após desentendimento no BBB 24

Davi tentou conversar com Isabelle, sua aliada no jogo do BBB 24 (Globo). Após um desentendimento na última festa do reality, o brother sentiu um afastamento da sister.

O que aconteceu:

Davi chamou a sister para conversar, dizendo que deseja uma reaproximação entre eles.