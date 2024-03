Em contragolpe, Davi indica Yasmin Brunet ao 11º Paredão do BBB: 'Inútil'

Eu acho ela uma jogadora inútil aqui dentro da casa, no meu ponto de vista. Eu não vejo ela se movimentar no jogo. No dia que ela se movimentou no jogo foi para prejudicar a casa inteira porque ela não estava no VIP. Davi

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Michel Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES