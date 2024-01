BBB 24: Grupo do Camarote discute com Davi sobre fala polêmica

O grupo do Camarote ficou incomodado com comentários feitos por Davi sobre o merecimento do prêmio do BBB 24 (Globo). Após a formação do quinto Paredão, o brother chamou o grupo para conversar.

O que aconteceu:

MC Bin Laden e Lucas deram a versão da história de que Davi havia comentado que os brothers do Camarote não mereciam o prêmio do reality, pois não precisariam do dinheiro.