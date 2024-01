No BBB 24, Davi analisa Rodriguinho e afirma: 'Não acho um jogador forte'

"Vou te falar uma parada do meu jogo. Se eu for pro Paredão e o Rodriguinho me indicar pro Paredão e eu voltar, eu não voto nele. Porque não acho que ele é um jogador forte. Ele não tem posicionamento", declarou, ressaltando que deseja enfrentar no paredão pessoas fortes.

Wanessa, por sua vez, disse a Davi que está com dificuldades para saber em quem vai votar e foi aconselhada a prestar atenção na forma como cada um se posiciona. Mais cedo, entretanto, durante conversa com Yasmin Brunet, a cantora disse que Davi é uma das suas três opções de voto para este paredão. Ela não contou isso para ele.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Rodriguinho vai indicar ao segundo Paredão? Resultado final 1 Davi 60,98%

2 Beatriz 25,39%

3 Isabelle 13,63% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

