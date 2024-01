BBB 24: Deborah Secco defende Davi: 'Menino de coração bom. Efeito manada'

Para a famosa, o brother está sendo atacado e colocado como "monstro" equivocadamente. "Você pode até não gostar dele, achar ele chato, criticar as atitudes erradas, porque elas existem e devem ser debatidas, mas não dá para fechar os olhos e dizer que ele é esse monstro que estão pintando, porque ele não é! Imagina só todos se retirarem quando você chega? Como se ele oferecesse alguma ameaça…", reforçou.

Deborah Secco opinou que o baiano não merece o que está sofrendo no reality. "Ele é um menino de coração bom, que até quando o erro é apontado, reconhece e muda visivelmente lá dentro. Não merece nem um milésimo do que estão fazendo com ele", pontuou.

Declarando que não é parte da torcida de Davi, a atriz concluiu: "Não tem como não se indignar com esse efeito manada que pode estragar completamente a edição, além de passar para níveis não muito legais que vão além do jogo".

