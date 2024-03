Fadas pulam pelados na piscina do BBB e rivais criticam: 'Não esperava'

Imagem: Reprodução/Globoplay

Junto ao baiano, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle toparam a brincadeira. "Sou muito certinha e eu não quero ser mais", disse Alane. "Adoro me permitir".

Imagem: Reprodução/Globopaly

O momento do pulo não foi mostrado pelas câmeras principais do Globoplay, mas foi possível ver os brothers tirando as roupas e, depois, já dentro da piscina, pelas câmeras da academia.

Na academia, Pitel, Lucas e Giovanna assistiram à cena e criticaram os brothers. "Ah não, Isa. Não. Se corrompeu. Não acredito. Não esperava isso da Isabelle, de verdade", disse Giovanna. "Eu não acho nada de mais. Mamilos não são polêmicos, só não é a visibilidade que eu queria ter aqui".

"Tão na final", disse Pitel. "É felicidade demais, alegria demais, amor demais".