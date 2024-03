BBB 24: Davi tenta combinar voto com Isabelle, mas leva invertida da sister

Davi tentou combinar voto com Isabelle após definir alvos com Matteus, Beatriz e Alane no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Assim que voltou do Almoço do Anjo, onde escolheu três alvos para o Paredão com Matteus, Alane e Bia, Davi tentou conquistar mais um voto com Isabelle. No entanto, a manauara não se mostrou interessada na estratégia.