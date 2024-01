Michel aconselha Isabelle sobre Davi na festa do BBB 24

Michel e Raquele foram conversar com a sister sobre Davi.

Michel disse que o brother estava os observando, e que ele chegaria logo para se juntar à conversa. Davi chegou em seguida.

Michel não gostou do que viu: "Uma coisa que eu não sou é bobo. (...) Vou conversar com ele amanhã. Meu coração não deixa eu jogar com ele", disse o brother.

Raquele disse que teria uma grande resposta se Davi fosse ao Paredão. Isabelle afirmou que o aliado não será eliminado.

