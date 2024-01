Veja o que Davi falou sobre o prêmio e como Bin Laden espalhou no BBB 24

Uma fala polêmica movimentou o BBB 24 (Globo) nesta segunda-feira (22). Entenda o que Davi comentou sobre os Camarotes e o prêmio do reality e o que Bin Laden entendeu e espalhou para a casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Davi salientou para quem queria que fosse o prêmio milionário do programa. "Eu queria que quem ganhasse o prêmio fosse essa galera, que tivesse realidade, uma parada triste. Uma galera humilde, uma galera que precisasse realmente do prêmio", pontuou em papo com Bin Laden e Lucas Henrique.