Sister diz querer conhecer Bruna Marquezine e Davi questiona: 'Quem é?'

Na piscina do BBB 24 (Globo), Alane contou para Matteus e Davi que gostaria de conhecer Bruna Marquezine e o baiano disse não saber quem era.

O que aconteceu

Na piscina, Alane relembrou as situações em que foi comparada com a atriz. "Antigamente eu não gostava quando falavam que eu era parecida com ela porque eu sou atriz, quero trabalhar com isso e eu tinha medo de falarem: 'Ah, é só mais uma parecida'. Hoje em dia eu gosto, acho legal"