BBB 24: Davi demonstra desconfiança em Matteus: 'Será que está me usando?'

Davi: "Depois da conversa, tem que refletir, tem que pensar. Isso aqui é um jogo, querendo ou não. Por mais que você leve isso com o coração, eu levo isso aqui muito a sério, sabe? Pra mim qualquer coisa que aconteça tá soando como um jogo. (...) Numa conversa que a gente tá tendo, ele falou: 'Você se acha certão em tudo', generalizando tudo. (...) Ter essa conversa no finalzinho do jogo foi importante".

Davi: "Você é minha adversária pra ganhar o programa? Claro, mas eu tenho você no meu pódio como segundo lugar, então jamais eu vou te atacar. Tenho você e, no caso, tenho o Matteus como meu pódio, então eu jamais vou atacar vocês dois. Mas eu fico receoso porque você é uma pessoa que eu tenho desde o início, mas ele é uma pessoa que eu adquiri no meio do programa. (...)

Davi: "(...) A essa altura do campeonato, eu fico com um olho aberto e um fechado. Eu fiquei pensando: será que ele quer ter essa conversa porque foi falado no Sincerão que ele não se posiciona e tá querendo mostrar pro Brasil que ele se posiciona? (...) Eu sou um garoto bem vivido vivido, eu tenho uma maldade na cabeça, tipo malícia. Eu tenho um pensamento que a pessoa pode estar fazendo algo por maldade"

Isabelle: "Posso dar minha opinião? Eu não vi maldade. Acho que ele quis desabafar. Eu acho que vocês têm intimidade suficiente pra você retornar pra essa conversa se você quiser, se tiver necessidade"

Davi: "(...) O cara tá me observando. O cara tá sendo meu amigo até o top 5. Mas quando chegar no top 5, será que ele vai me atacar? Será que ele vai continuar sendo meu amigo? Será que ele tá se aproximando de mim pra conhecer meus defeitos e chegar no final e...? Será que tá me usando?"