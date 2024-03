'O exterminador de Camarote', diz sister sobre Davi

Na academia da casa do BBB 24 (Globo), Lucas, Yasmin e Pitel trocaram impressões sobre a percepção do público em relação a Davi. Os brothers expressaram a sensação de que as atitudes de dele não têm um impacto significativo. "O que ele faz não pesa", afirmou Pitel.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

"Se eu ganhasse o Bate e Volta ia ser tão engraçado. Porque ele [Davi] não ia poder me mandar para o Paredão, e eu ia voltar", afirmou o professor de Educação Física.