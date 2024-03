Wanessa Camargo pede desculpas a Davi e cita 'racismo estrutural'

Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender e por isso estou aqui. Hoje, entendo, que algumas das minhas falas e comportamentos dentro do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade e em nós, pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta de quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos. Wanessa Camargo

Na sequência, ela pede desculpas a Davi. "Devo sim um pedido de desculpas ao Davi, a sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram ofendidas. Me desculpem, do fundo do coração".

"Quero deixar registrado que a conversa não se encerra aqui. Quero aprender, conhecer e me tornar antirracista e assim construir uma sociedade muito mais justa e igualitária para todos nós", acrescenta ainda.

A saída da cantora do programa aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após uma festa, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.

Davi se queixou da agressão e, no Confessionário, pediu que a produção interviesse. A reclamação não foi exibida no pay-per-view, mas exibida durante a edição ao vivo do reality.