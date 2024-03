BBB 24: Após treta, Leidy joga as roupas de Davi na piscina

Após bater boca com Davi no programa ao vivo de segunda-feira (11) do BBB 24 (Globo), Leidy Elin jogou a mala de roupas do brother na piscina.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No intervalo do programa, os dois se desentenderam enquanto Leidy falava sobre Davi ter a mania de não reclamar quando os aliados fazem algo: "Você é incoerente."