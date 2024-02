Rodriguinho pede desculpas por ameaçar bater em Davi: 'Estou com vergonha'

Ex-BBB justificou votos no Davi. "Ninguém mais do que eu tinha motivos para votar no Davi. No primeiro paredão ele votou abertamente em mim. Quando ele votou em mim, ele virou meu alvo. As pessoas falavam de perseguição, e eu falava: 'Não estou perseguindo o Davi'. Eu tive outros votos. Coloquei a Alane uma vez. [Mas] a maioria [dos votos] foi sim."

Músico avalia que o participante mudou o jogou ao longo do tempo. "Quando o Davi chegou, a defesa dele no início era o ataque. Ele gritava com as pessoas quando brigava, batia no peito: 'eu sou homem'. Com o passar do tempo, o discurso dele mudou. Ele disse que era um menino simples de Salvador."

Rodriguinho acredita que o comportamento do rival era para desestabilizar a casa. "O lance de cantar, gritar, as brincadeiras? Acho até pesado lendo a 'rivalidade com o Davi'. Não tenho rivalidade nenhuma com o Davi. E isso poderia se dissipar se eu ficasse ali dentro."

Yasmin Brunet

Ele argumentou que esqueceu da conversa em que falou sobre o corpo de Yasmin, e pediu desculpas pelo comentário. Na primeira semana do reality, ele, Nizam e outros brothers falaram sobre o corpo da modelo.

"Na hora que ela [Yasmin] perguntou, eu esqueci. Na dentro a gente esquece das coisas um dia pro outro. Aconteceu isso aí. Eu queria me desculpar muito com qualquer mulher que tenha se ofendido. Eu tenho mulher e filhas. Eu acho a Yasmin linda. Uma excelente pessoa, uma amiga. Que eu quero levar para a vida", explicou.