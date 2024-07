Pasin: Davi é um fenômeno grande, mas com validade de um ano

Gastos de Davi preocupam

Ontem (23), Davi voltou às redes sociais para anunciar que comprou um carro de luxo. Na entrevista de Raquel Brito ao Splash no mesmo dia, a irmã havia dito que eles já somavam cinco carros na garagem.

Chico Barney diz que o cenário se torna mais preocupante sabendo que a equipe de Davi conta com mais de 40 pessoas. "É muito salário", disse. "Ja gastou tudo do dinheiro, será?", questionou Pasin. "Esse dinheiro aí está rendendo".

Pasin acrescenta que Davi está agora "criando uma vida confortável" a adquirindo bens para, no futuro, poder se dedicar aos estudos, que exigem mais tempo e dinheiro acumulado. "Agora é o momento de ele aparecer e estar na mídia; ganhar o dinheiro dele, para depois investir nos estudos. Davi é um fenômeno grande de um ano, com duração para acabar — e acaba no próximo BBB".