Davi se acerta com Bin após treta e faz alerta sobre Fernanda: 'Falsidade'

Davi: "Pedi pra ela ficar de prova da nossa conversa. O primeiro ponto é a briga que a gente teve na segunda-feira. A gente já tinha feito isso. Se a gente for discutir em outro Sincerão, isso faz parte do jogo, mas que a gente não possa chegar mais a esse nível, porque pode ser prejudicial pra mim e você. Isso não vai se repetir, da minha parte".

MC Bin Laden: "Não é o momento de conversar depois do Sincerão. Eu não sou acostumado a ficar falando mal de alguém. Pra mim, é uma dificuldade ir pro Sincerão e falar mal de alguém. Eu discuti com a Fernanda antes do Sincerão por defender você. A situação começou quando a Leidy riu de uma coisa que a Fernanda falou sobre você. Como ser humano, eu não consigo achar isso comum. Eu não sou acostumado, nunca briguei com ninguém. No dia do Sincerão, eu não levei isso pra lá. Só que depois da situação não era o momento de falar com o Matteus. Queria ter o meu tempo. Estou com saudade da minha família, da minha casa, não sei se a minha mãe está bem... Depois do Sincerão, espera. Eu não estava conseguindo falar o que eu queria, eu alterei a minha voz, eu não queria estar falando com ele. A discussão foi muito boba a ponto de eu sentir muita vergonha do que aconteceu. Tenho vergonha da minha atitude. É uma coisa que eu me arrependo. Foi um momento de raiva, eu explodi".

Davi: "Nós somos adversários no jogo, só que uma situação me intrigou. Depois daquele Sincerão, veio a eliminação da Leidy. Não sei se você está ciente que a Fernanda me chamou pra conversar. Vocês são aliados. No dia do Sincerão, eu gritei: 'Você, Bin Laden, traiu a Fernanda e a Pitel'. Ela [Fernanda] falou [para mim]: 'O Brasil viu tudo e vai julgar ele'. Quando eu parei pra analisar, eu falei: 'Ela está lá, dorme com o cara, vejo vocês sempre conversando na maior irmandade, e como a pessoa joga com a outra e espera o julgamento da pessoa?'.

MC Bin Laden: "Eu não entendi muito. Ficou um negócio meio complicado. A gente se respeita, eu gosto dela, admiro ela. Tenho 30 anos e sei separar as coisas. Mas foi uma situação que ficou meio chata. Hoje a gente vive uma fase que, pra mim, é chato ir pro Sincerão falar de alguém. Te peço desculpa por te ofender. De verdade, de coração".

Davi: "Eu também".

MC Bin Laden: "Eu tenho vergonha de pedir desculpa, tenho essa dificuldade. Mas independente de qualquer coisa eu torço que dê tudo certo na sua vida, na sua família. Me desculpa, de coração".