Davi revela como quer se vingar de Leidy após ter roupas jogadas na piscina

Com Alane, Beatriz e Matteus rindo, o baiano continuou: "Eu posso fazer xixi em uma vasilha e ficar guardando xixi, xixi, xixi e derramar tudo na cama dela, para quando ela deitar estar tudo molhado de xixi. Ou pegar o xixi e jogar na cabeça dela". Ele também disse que poderia jogar água nela.

Diante das declarações, a bailarina apontou: "Xixi na cabeça é forte. Jogar coisa na pessoa eu acho forte, na cama, ok".

Após listar o que faria contra Leidy, Davi recuou e afirmou: "Eu posso fazer tudo isso, só que tem uma questão. Tem uma questão que me pega, sabe? Eu fico pensativo, porque, assim, se eu for me vingar dela, eu estou me igualando a ela".

Em seguida, Matteus o aconselhou: "Fazer uma coisa muito pesada não existe, fica feio. Você não é disso. Eu sei que você é um cara que gosta de se defender e de ir a ferro. Mas, se defender a ferro é uma coisa, isso aí é falta de respeito. Isso aí que ela fez é uma sacanagem".