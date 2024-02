Pitel sobre comportamento de Davi em festa: 'Não passou do limite'

Pitel, então, comentou o assunto. "Não vi o Davi fazer nada. Ele estava super fofo. O Davi quando ele bebe, ele fica super carinhoso. Veio me chamar, tava me abraçando, me beijando. Minha gente, ele é carinhoso. Dai eu vou ser grossa com a pessoa a troco de nada? Não tem pra que."

Ele estava bêbado, mas não passou do limite. Então não tem por que eu ser grossa com a pessoa . Pitel

Na última festa, Davi bebeu e ficou mais próximo de Pitel. Algumas vezes durante a festa, ele beijou o rosto da participante — o que não passou despercebido por seus aliados.

Matteus o repreendeu ao ver o que estava acontecendo. O gaúcho tentou afastar o brother de Pitel e pediu para ele beber água.

Ao vê-lo próximo da sister novamente, Matteus pediu para ele se afastar. Ele pediu para o participante "deixar Pitel quieta".

Com isso, Davi questionou a colega. O baiano perguntou se "estava estorvando" a sister e ela negou.