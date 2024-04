Bia grita com Davi e diz que não quer mais sua amizade: 'Vai à m*rda!'

Beatriz e Davi tiveram uma longa discussão no BBB 24 (Globo), que acabou com a sister afirmando que não quer mais amizade do brother.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após uma inicial discussão na academia, que foi retomada minutos depois, quando Davi voltou a procurar Bia para expor seu ponto de vista, a sister se exaltou. Davi continuava tentando se explicar, quando Bia, mais uma vez, o interrompeu.