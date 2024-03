Wanessa Camargo é expulsa por agressão a Davi e está fora do BBB 24

Vale ressaltar que Wanessa não foi considerada expulsa, uma vez que ela ainda deve cumprir a agenda normal dos ex-BBBs, com participações nos programas e redes sociais da Globo.

A Globo divulgou o seguinte comunicado:

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

Tecnicamente, o termo "expulsão" não tem sido adotado mais pela emissora em casos recentes de desclassificação.

Participantes expulsos perdiam todos os prêmios acumulados e não participavam dos programas tradicionais da emissora, o que acontece com eliminados e desclassificados.

A saída da cantora aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após a festa de sexta-feira, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.