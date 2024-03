Tadeu dá bronca na casa do BBB 24 após treta: 'Chegamos no limite'

Após Leidy jogar as roupas de Davi na piscina depois de uma treta no BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt deu uma bronca geral na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O apresentador começou. "Chegamos no limite. O que a Leidy fez de jogar as roupas não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. As vinganças que o Davi ameaçou poderiam passar muito do limite. Chega. Basta. Onde isso vai chegar?".