Davi se acerta com Matteus após acusação: 'Fui julgado por um psiu'

Davi: "Ontem eu estava analisando nossa conversa. É normal uma pessoa sentir algo e querer falar, mas algumas coisas que você situou eu fiquei analisando. Uma delas foi que eu queria ser 'certão' em tudo. 'Certão' em tudo o quê?".

Matteus: "Eu pontuei que, no meu ver, em alguns assuntos, tu não dá o braço a torcer. Eu tenho a minha opinião, sei que tu tem a tua, isso é normal. Esse é o meu ponto de vista, não é querer apontar que tu é o 'certão' em tudo. Eu não gosto de ficar de rusga com ninguém, só que dependendo da situação, eu prefiro viver isso da melhor forma possível. E às vezes tu não dá o braço a torcer em determinadas coisas. Pode ter soado de uma maneira pesada, mas não é no sentido literal. Tu levou pra um tom que eu não queria chegar, entendeu?".

Davi: "Eu quis te mostrar que eu te respeito e você me respeita. Existe um respeito entre você e eu. O que eu trouxe de ponto eu tenho argumento pra falar. Eu queria só argumentar porque você usou a palavra 'desrespeitoso'".

Matteus: "Tu levou o desrespeitoso no sentido literal da palavra. Eu sei que a gente já estava conversando sobre outras coisas, e discordância é normal. Se eu tiver uma coisa que não está resolvida contigo, eu gosto de resolver as coisas. Aquele assunto da Isabele e teu, que achei vocês diferentes, foi resolvido. Posso até ter errado, mas, no meu ver, era um assunto tão pequeno que eu queria deixar claro ali".

Davi: "Toda palavra tem um peso. Se eu chamo o Bin de traidor, tenho que me comprometer com o que falei. Eu sei o que estou argumentando".

Matteus: "Não é que eu disse que aqui tu está sendo desrespeitoso. É uma dica de amigo. As gurias estavam rezando ali. Não estou te colocando defeito. É importante ficar em silêncio naquele momento. Eu senti que poderia ter sido diferente ali. Se eu fosse levar de maneira pesada, aí a gente tinha brigado. Mas a gente brigou? Não".