BBB 25: como Gracyanne Barbosa pode substituir os 40 ovos por dia na xepa?

O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, orienta que se deve comer pelo menos uma vez por semana vísceras e miúdos, pois são excelentes fontes de ferro com alta biodisponibilidade.

A seguir, conheça melhor os benefícios de cada proteína:

O fígado de boi é uma proteína rica em vários nutrientes Imagem: iStock

Fígado bovino

É um dos alimentos de origem animal mais ricos em nutrientes e de alto valor biológico, o que significa que é absorvido pelo organismo mais facilmente. Ele é fonte de vitaminas A, B12, B5, B6 e C, ácido fólico, riboflavina, selênio, ferro, cobre e zinco.

Esses nutrientes dão energia e ajudam no controle do estresse e as vitaminas B12, B6 e ácido fólico auxiliam na redução do risco de infarto. Já a vitamina C e o zinco são substâncias antioxidantes que reduzem o risco de câncer e previnem o envelhecimento precoce.